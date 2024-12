Russian songs translated: ‘A True Friend’ (Sing with us)

Every Russian kid is raised on this song, which states what exactly it is to be a friend. A true anthem of loyalty and getting together with people for the smallest reasons!

In 1975, a 10-minute ‘puppetoon’ movie titled 'Timka and Dimka' was released in the Soviet Union. The story of two friends, a teddy bear and a kitten, became incredibly popular and not just because of the soundtrack, which became a nationwide hit. And it contained one of the most popular songs amongst young kids.

‘Настоящий друг’ – ‘A true friend’

Дружба крепкая не сломается,

Не расклеится от дождей и вьюг.

A strong friendship won't break,

Won't come apart by rain or blizzards.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит -

Вот что значит настоящий верный друг.

A friend won't leave you in need, won't ask too much.

That's what a true, loyal friend means.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит -

Вот что значит настоящий верный друг.

A friend won't leave you in need, won't ask too much.

That's what a true, loyal friend means.

Мы поссоримся и помиримся,

«Не разлить водой», – шутят все вокруг.

We'll fight and make up,

“You can’t split them with water,” everyone jokes.

В полдень или в полночь друг придёт на помощь -

Вот что значит настоящий верный друг.

At midday or at midnight, a friend will come to help.

That's what a true, loyal friend means.

В полдень или в полночь друг придёт на помощь -

Вот что значит настоящий верный друг.

At midday or at midnight, a friend will come to help.

That's what a true, loyal friend means.

Друг всегда меня сможет выручить,

Если что-нибудь приключится вдруг.

A friend will always be able to help me out,

If something happens suddenly.

Нужным быть кому-то в трудную минуту -

Вот что значит настоящий верный друг.

To be needed by someone in a difficult minute–

That's what a true, loyal friend means.

Нужным быть кому-то в трудную минуту -

Вот что значит настоящий верный друг.

To be needed by someone in a difficult minute –

That's what a true, loyal friend means.

