Art in porn: a Russian Instagram account takes a deeper look at XXX videos

While porn tend to distract humans' minds far from art (except for porn itself), an enthusiastic Russian blogger tries to drag them backGetty Images
As modern life speeds past us, the infinite beauty of artistic masterpieces often goes over our heads as we get distracted by mortal (but appealing) beings. An anonymous Russian-speaking hero nicknamed eeva_1988 decided that it is his or her duty to make a change, and has been running an Instagram blog dedicated to art – to be more precise, to the art one can find in the background of porn videos.
@eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 ....................................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress #gay #gayboy #gaylove
There are more than 370 posts on the Art in
@eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 ....................................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress #gay #gayboy #gaylove
“At first glance, it (the project)
@rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 ..................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress
@eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 ....................................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress #gay #gayboy #gaylove
@eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 ....................................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress #gay #gayboy #gaylove
@rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 ..................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress #gay #gayboy #gaylove
@rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 @rozhinsergey1988 ..................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress #gay #gayboy #gaylove
@eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 @eeeva_1988 ....................................................... В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал? #порно #порновидео #xxxvideo #xxxtentacion #xxx18 #pornovideo #porno #pornovideos #pornografia #russia #pornogirl #erotic #erotica #erotik #erotika #art #art🎨 #artinporno #sex #секс #sèx #sexy #bdsm #latex #fetish #кайф #mistress #gay #gayboy #gaylove
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