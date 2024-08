Russian songs translated: ‘Kalinka’ (Sing with us!)

Did you know that the most recognized Russian composition worldwide actually is a song… about berries?

This fun and cheerful song written in a folk style became so popular and famous that it even gave birth to a certain dance named in its honor. Every Russian knows the lyrics by heart. And even the Chinese sing it every now and then. And now you can try to learn it!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Guelder rose, guelder rose, my guelder rose!

A little raspberry in a garden, my raspberry!

Ах, под сосною, под зелёною,

Спать положите вы меня!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Спать положите вы меня.

Ah, under the pine, under the green pine,

Lay me to sleep!

Ai-lyuli, lyuli, ai-lyuli, lyuli (lullaby),

Lay me to sleep.

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Guelder rose, guelder rose, my guelder rose!

A little raspberry in a garden, my raspberry!

Ах, сосёнушка ты зелёная,

Не шуми же надо мной!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Не шуми же надо мной!

Ah, you green pine tree,

Don’t make noise over me!

Ai lyuli, lyuli, ai-lyuli, lyuli (lullaby),

Don’t make noise over me!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Guelder rose, guelder rose, my guelder rose!

A little raspberry in a garden, my raspberry!

Ах, красавица, душа-девица,

Полюби же ты меня!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Полюби же ты меня!

Ah, beautiful girl, my soul maiden,

Please do love me!

Ai lyuli, lyuli, ai-lyuli, lyuli (lullaby),

Please do love me!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Guelder rose, guelder rose, my guelder rose!

A little raspberry in a garden, my raspberry!

