List of Russian border crossings for holders of Russian electronic visa

An electronic visa allows you to cross the Russian border only at the specified checkpoints. See the complete list in our text.

On August 1, 2023, at 10:00 am, Russia started issuing electronic visas (we explained how to get one here). However, while planning your trip to Russia, keep in mind that an electronic visa only allows travelers to cross the Russian border at particular checkpoints. At the moment of publication, this list includes:

Auto checkpoints

Bagrationovsk, Brusnichnoye, Burachki, Verkhnii Lars, Vyartsilya, Gusev, Ivangorod, Kunichina Gora, Kyakhta, Lyuttya, Mamonovo (Gzehotki), Mamonovo (Gronovo), Morskoye, Pogranichnoe (Kaliningrad Oblast), Poltavka, Svetogorsk, Sovetsk, Solovyovsk, Starotsurukhaitui, Torfyanovka, Turii Rog, Ubylinka, Chernyshevskoye, Shumilkino.

Air checkpoints

Abakan, Anadyr (Ugolny Airport), Arkhangelsk (Talagi Airport), Astrakhan (Narimanovo Airport), Barnaul, Belgorod, Bryansk, Vladivostok (Knevichi Airport), Vladikavkaz (Beslan Airport), Volgograd (Gumrak Airport), Grozny (Airport North), Yekaterinburg (Koltsovo Airport), Zhukovsky, Irkutsk, Kazan, Kaliningrad (Khrabrovo Airport), Kaluga (Grabtsevo Airport), Kemerovo, Krasnodar (Pashkovsky Airport), Krasnoyarsk (Yemelyanovo Airport), Lipetsk, Makhachkala (Uytash Airport), Mineralnye Vody, Moscow (Vnukovo airport, Domodedovo airport, Sheremetyevo Airport), Murmansk, Nalchik, Nizhny Novgorod (Strigino Airport), Novosibirsk (Tolmachevo Airport), Omsk (Tsentralny Airport), Orenburg (Tsentralny Airport), Perm (Bolshoe Savino Airport), Petropavlovsk-Kamchatsky (Elizovo Airport), Rostov-on-Don (Platov Airport), Samara (Kurumoch Airport), St. Petersburg (Pulkovo Airport), Saratov (Gagarin Airport), Sochi, Syktyvkar, Tomsk (Bogashevo Airport), Tyumen (Roshchino Airport), Ulan-Ude (Baikal Airport), Ulyanovsk (Vostochny Airport), Ufa, Khabarovsk (Novy Airport), Cheboksary, Chelyabinsk (Balandino Airport), Chita (Kadala Airport), Yuzhno-Sakhalinsk (Khomutovo Airport), Yaroslavl (Tunoshna Airport).

Railway checkpoints

Zabaykalsk, Mamonovo, Makhalino, Naushki, Pogranichny, St. Petersburg (Finlyandsky railway station), Sovetsk, Khasan.

Maritime checkpoints

The Big Port of St. Petersburg (sections of the Marine Station, Fort Konstantin, Angliskaya Embankment and Lieutenant Schmidt Embankment), Vladivostok, Vysotsk, Zarubino, Kaliningrad (sections in Kaliningrad and Svetly), Korsakov, Magadan, Nikolayevsk-on-Amur, The Passenger Port of St. Petersburg, Petropavlovsk-Kamchatsky, Posyet, Sochi (section International Center for Maritime Passenger and Cruise Transportation).

Pedestrian checkpoints

Ivangorod

Mixed checkpoints

Amurzet, Blagoveshchensk, Pokrovka.

River checkpoints

Khabarovsk

