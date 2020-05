Soviet women of the 1960s (PHOTOS)

Incredible smiles and flowery chintz dresses — see how Soviet women looked and dressed during the so-called Khrushchev Thaw.

In Leningrad (now St. Petersburg) Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Actress Alisa Freindlich Oleg Mertsedin/MAMM/MDF

Portrait of a woman Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Three women in the park Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Ballerina Eleonora Vlasova Maya Okushko/MAMM/MDF

Woman with bouquet Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Among the birches Alexander Terentyev/Archive of Alina Bashmakova

First Spidola radio Viktor Ruykovich/MAMM/MDF

Children on Red Square Nikolai Palamodov / Archive of Vera Trandina

Celebrating a birthday in the workshop Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

A lady with umbrella Archive of Olga Martynova/russiainphoto.ru

Models posing Evgeny Umnov/MAMM/MDF

At the market Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Flight attendants Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Woman bricklayer Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Yulia Borisova, actress of the Vakhtangov State Academic Theater (from the archive of Ogonyok magazine)

Actress Viktoria Fedorova Viktor Ruykovich/MAMM/MDF

Advertisement for a Moskvitch-408 car Yuri Levyant/MAMM/MDF

