‘We’ll compete under the House of Targaryen’s flag’: Best jokes about Russia’s Olympic ban

Social media goes wild after the country is blacklisted from the Winter Olympics as people joke about neutral flag.

Russia has been banned from competing at next year’s Winter Olympics in South Korea amid doping allegations. The International Olympic Committee (IOC) has said clean athletes can compete under a neutral flag though - but people on social media aren’t convinced.

This is how they’ve reacted to the news:

Слушайте... Ну так то я российский флаг всегда считал довольно нейтральным!... — Данила Поперечный (@Spoontamer) 5 декабря 2017 г.

“Listen…I always thought the Russian flag was pretty neutral”

Цвета российского флага: красный символизирует мужество и смелость, синий — верность и честность, белый — нейтральность pic.twitter.com/2o3r4tt3yG — Рома Бордунов (@romabordunov) 6 декабря 2017 г.

“The colors of Russia’s flag: The red means courage and bravery, the blue for faithfulness and honesty, the white for neutrality”

Будем выступать на олимпиаде под флагом Таргариенов pic.twitter.com/D8d2YfVA6X — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 5 декабря 2017 г.

“We will go to the Olympics under the House of Targaryen’s flag”

One user decided to ban the IOC.

Международный олимпийский комитет (организация признана террористической и запрещена на территории России) — Д///ИХАД (@tvjihad) 5 декабря 2017 г.

“The International Olympic Committee (has been recognized as a terrorist organization and banned from the territory of Russia)”

— Мы больше не будем вместе.

— Ну коотенька.

— Нет. И я не буду спать с тобой. Блин, ты врал мне. Ты женат!

— Ну а можно я приеду к тебе под нейтральным флагом? — Sergey Korol (@krlsrg) 5 декабря 2017 г.

– We can’t be together anymore.

– Babyyy!

– No, I will not sleep with you. You're a liar. You’re married!

– Can I be with you under a neutral flag?

Someone offered to use Tor or VPN (anonymizers) to help Russia participate but joked Russians will see this on the screen: “Sorry, Olympic participation is not available in your region.”

Лежу на диване под нейтральным флагом — Сергей Д (@sd0107) 5 декабря 2017 г.

“To lie on the couch under a neutral flag”

Открыл пивко под нейтральным флагом — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 5 декабря 2017 г.

“Opened a beer under a neutral flag”

Не зря я ещё пятнадцать лет назад бросил ходить в тренажёрный зал. Я как знал, что нас не пустят на Олимпиаду. — Ярослав Свиридов (@yasviridov) 6 декабря 2017 г.

“I stopped visiting the gym 15 years ago. Looks like I knew we would be banned from the Olympics”

Нейтральный флаг россиян на Олимпиаде pic.twitter.com/rlDLuckKeJ — РБ головного мозга (@belamova) 5 декабря 2017 г.

“Neutral flag of Russia at the Olympics”

This is what the neutral flag might look like...

Neutral Olympics flag Reuters Reuters

If using any of Russia Beyond's content, partly or in full, always provide an active hyperlink to the original material.