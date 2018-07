‘If Russia wins I’ll…’ 10 of the craziest World Cup pledges made by fans

On July 1, Russia’s football team made sure they will be remembered forever by defeating Spain on penalties inside a packed Luzhniki stadium. The players were serious underdogs going into the game, so much so that many fans promised to do ridiculous things if they beat “La Rojo,” a team ranked 60 places above Russia. And then the impossible happened.

1) Famous Russian singer T- killah promised his wife he’ll get a tattoo on his face if Russia won. Ouch.

2) If Russia wins, I’ll give up drinking

Если Россия выиграет, брошу пить — разнузданная сибаритка🦊 (@mosgorfilm) 1 июля 2018 г.

3) Seems like Russian girls are crazy about naturalized Brazilian football player Mario Fernandes, as some promised to get a tattoo of him if we win the game.

Ваш этот Марио Фернандес очень секси! Если Россия выиграет, набью себе татуировку с его лицом обязательно — сахарная княжна (@yasakharnaya) 1 июля 2018 г.

4) A German promised me 500 Euros if Russia wins 2:1. Today, on my way to work I’m going to visit the church.

Немец обещал подарить мне 500 евро, если россия выиграет 2:1



Сегодня на работу иду через церковь — Dany Moon (@moondany7) 1 июля 2018 г.

5) If Russia wins, I’ll shave my head.



Если Россия выиграет Испанию, то я побреюсь налысо. — $p666dw4y (@sp666dw4y) 1 июля 2018 г.

6) If Russia wins, I’ll buy the Reeboks [sneakers] of my dreams and dye my hair dark brown.

Если Россия выиграет, куплю рибоки своей мечты и покрашусь в тёмно-шоколадный цвет — Зая (@callmemacarena) 1 июля 2018 г.

7) Someone probably became the happiest person on Earth after her dad promised her an iPhone if Russia won…her daddy went somewhere once the game ended.

Смарю футбол

Подходит батя

- если россия выиграет, то я вот сразу после матча пойду и куплю тебе айфон

И уходит — вика (@khmialeuskaya) 1 июля 2018 г.

8) I said yesterday that if Russia wins, I’ll dye my hair blonde...why did I say that?

Сказала вчера что если Россия выиграет то я покрашусь в блонд зачем Россия выиграла. — лунный пьęро (@mrlkld) 2 июля 2018 г.

9) If Russia wins I’ll adopt a dog from an animal orphanage.

Если Россия выиграет я возьму друга своей собачке в приюте #РоссияИспания — d.!.ma (@Yafu_1) 1 июля 2018 г.

10) If Russia wins, I’ll start a diet.

#РоссияИспания если Россия выиграет, я на месяц сяду на диету !!!!!!!!!!!! — Варя (@_MORYLS_) 1 июля 2018 г.

